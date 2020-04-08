Аттестацию выпускников профтехов в Украине проведут дистанционно из-за карантина

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Баллы по производственной практике могут выставить на основе оценок по производственному обучению

Заведения профессионально-технического образования должны в дистанционной форме провести аттестацию выпускников, если она приходится на период карантина. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Украины.

"Сейчас мы имеем ситуацию, когда большая часть учащихся профтехзаведений ждет окончания карантина, чтобы пройти квалификационную аттестацию и получить диплом. Чтобы они не теряли время, мы просим заведения провести аттестации дистанционно и таким образом проверить знания и умения выпускников", – отметил заместитель министра образования и науки Петр Коржевский.

Однако если производственная практика пришлась на период карантина, а провести ее дистанционно нельзя из-за особенности профессии, МОН предлагает учитывать оценки таких учеников за производственное обучение, которое они отработали в учреждении с мастерами.

"Речь идет об оценке только тех тем, производственная практика для которых была запланирована на время карантина. Это позволит допустить к дистанционной государственной квалификационной аттестации таких выпускников", - подчеркнули в МОН.

Напомним, в понедельник, 6 апреля, стартовал проект "Всеукраинская школа онлайн", с помощью которого украинские школьники смогли продолжать обучение во время карантина. Так, в первый день после старта онлайн-школа собрала более 3,3 млн зрителей.