Атомщики провели акцию протеста в Киеве

Atomprofspilka

Сегодня, 19 августа, по инициативе Атомпрофсоюза Украины состоялась предупредительная акция протеста работников Государственного предприятия НАЭК "Энергоатом". Об этом сообщает пресс-служба организации на своей странице в Facebook.

Атомщики требовали пересмотреть дискриминационную политику в отношении государственной компании, закрепленную в постановлении Кабинета Министров Украины от 5 августа 2020 года, и наработать действенные меры выхода стратегически важного предприятия из критического финансового состояния.

Представители трудовых коллективов атомных электростанций Украины выразили протест и довели до сведения Правительства Украины свое возмущение относительно окончательного варианта принятого Постановления "О внесении изменений в Положение о возложении специальных обязанностей на участников рынка электрической энергии для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка электрической энергии" — так называемой новой модели ПСО.

Озвучил требования представителей обособленных подразделений энергокомпании-участников акции протеста в Кабинет Министров Украины на встрече с премьер-министром Украины заместитель председателя Атомпрофсоюза Украины - председатель ПВО ГП НАЭК "Энергоатом" Алексей Лыч:

1. Уволить с занимаемой должности и. о. министра энергетики Буславец О. А.

2. Снять ограничения для ГП НАЭК "Энергоатом" при проведении торгов на рынке электрической энергии, предусмотренных в приложении к Постановлению КМУ от 05.08.2020 №694.

3. Разработать и утвердить Программу развития атомно-энергетического комплекса Украины.

4. Прекратить ручное управление взаимоотношениями между субъектами–участниками энергорынка.

5. Начать процедуру создания отдельного органа управления атомно-энергетическим и промышленным комплексом.

6. Обеспечить использование в полном объеме имеющихся мощностей АЭС.

7. Срочно приступить к выполнению мероприятий, предусмотренных Законом Украины от 17.05.2020 №2386 "О мерах, направленных на погашение задолженности, которая образовалась на оптовом рынке электрической энергии".

8. При принятии решений по выходу из кризисной ситуации, которая сложилась на энергорынке Украины в результате непрофессиональных действий органа государственного управления — Минэнерго, безусловно, учитывать международные обязательства, принятые Украиной, по обеспечению ядерной, радиационной и экологической безопасности.

В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения перечисленных требований, коллектив ГП НАЭК "Энергоатом" оставляет за собой право на применение более радикальных мер, в том числе с привлечением международных глобальных профсоюзных объединений, членами которых является Атомпрофсоюз Украины.

"Благодаря оперативности и поддержке союзов, акция протеста сегодня имеет успех. В 10.00 состоялась моя встреча с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем. От вашего имени я озвучил все требования к Кабинету Министров Украины относительно выхода из кризисной ситуации, которая сложилась в ГП НАЭК "Энергоатом", рассказал о состоянии дел в атомной энергетике и в трудовых коллективах Компании. Мы детально обсудили каждый пункт требований и достигли договоренности, что сегодня на заседании Кабинета Министров будет принято решение по пересмотру принятого им Постановления относительно специальных обязательств участников рынка электроэнергии (Такое решение было принято 19.08.2020 года — Ред.)

К сожалению, наши предыдущие обращения к власти никакого успеха не имели. Сейчас в Кабмине создан кризисный штаб, который должен решать все проблемные вопросы, возникающие в энергетике Украины. Я приглашен к участию в работе этого штаба, я смогу высказывать точку зрения атомщиков, а также участвовать в разработке мероприятий по выходу из кризисного состояния. Проблемы, поднятые в требовании участников акции протеста, которые являются представителями всех обособленных подразделений Компании, рассмотрены и уже даны определенные поручения на уровне Кабинета Министров Украины", - отметил Алексей Лыч.