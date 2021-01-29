Астрономы сделали высококачественный снимок Луны
Это удалось благодаря новому радиолокационному передатчику
Группа американских астрономов сделала высококачественный снимок Луны благодаря новому радиолокационному передатчику. Об этом сообщает портал New Atlas.
Сам новый радиолокационный передатчик был разработан американским радиотелескопом Грин-Бэнк (Green Bank Telescope) в Южной Вирджинии, антенным массивом очень большой базы (VLBA) в штате Нью-Мексико и компанией Raytheon Intelligence & Space.
Устройство было помещено в Грин-Бэнк для передачи радиолокационных сигналов в космос.
После этого полученные сигналы фиксирует VLBA благодаря серии радиоантенн, которые рассредоточены по Северной Америке, и обрабатывает полученные изображения.
Радиолокационный передатчик смог уменьшать масштаб конкретных объектов на Луне до всего 5 метров.
Астрономы теперь планируют разработать радар нового поколения с мощностью 500 киловатт, чтобы видеть с Земли объекты вне нашей Солнечной системы. Конечной целью этого радара для астрономов станет съемка объектов на Уране и Нептуне.
Астрономы обнаружили во Вселенной шесть новых экзопланет, которые находятся в ритмическом движении, вращаясь вокруг своей центральной звезды.