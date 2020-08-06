Астрономы рассчитали большое солнечное затмение через 7 лет

Затмение солнца Фото из открытых источников

Полное солнечное затмение 2027 года будет самым длительным с 1991 года и по 2114 год

Ученые рассчитали, что 2 августа 2027 года состоится уникальное затмение, которое астрономы не советуют пропустить, пишет Forbes.

По словам астрономов, его уникальность заключается в том, что Луна заслонит Солнце и отбросит свою тень на Землю. Продлится это явление 6 минут и 20 секунд.

Как утверждают астрономы, это единственный шанс увидеть внешнюю, более горячую, белоснежную корону Солнца.

Полное солнечное затмение 2027 года будет самым длительным на суше с 1991 года и по 2114 год, а лучшим местом для наблюдения этого явления является египетская Долина Царей.

Затмение можно будет наблюдать в Испании, Марокко, Алжире, Тунисе, Ливии, Египте, Судане, Саудовской Аравии, Йемене и Сомали.

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Напомним, в декабре произошло уникальное астрономическое явление - кольцеобразное затмение Солнца или "огненное кольцо" (как его еще называют). Оно стало пятым и последним затмением в 2019 году.