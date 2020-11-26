Астрономы предупредили о появлении гигантских пятен на Солнце

Лаборатория прикладной физики университета Джона Хопкинса

Интенсивные солнечные вспышки могут приводить к сбою работу современных спутников

На Солнце появились несколько пятен, размер которых превышает размеры Земли. Об этом пишет Science alert.

Ученые рассказывают, что поверхность Солнца является турбулентный танец гравитации, плазмы и магнитных полей, а следовательно, подобно погоде на Земле, звезда также имеет свои циклы.

Первые пятна замечали еще древние астрономы, однако их изучение началось только в 1600-х годах.

Астрономы пришли к выводам, что Солнце имеет активные и спокойные годы. Так, существует 11-летний цикл большого и малого количества солнечных пятен. Еще есть цикл Глейсберга, который длится 80-90 лет.

Исследователи отмечают, что довольно сложно прогнозировать, когда именно появятся новые пятна, поскольку невозможно размещать сканеры на поверхности солнца. В то же время это можно сделать с помощью звуковых волн, движущихся внутри Солнца. Изучение Солнца таким способом известно как гелиосейсмология.

Фото из открытых источников

Используя именно этот метод, команда GONG смогла за неделю предсказать это явление.

К слову, интенсивные солнечные вспышки могут приводить к сбою работу современных спутников, таких как GPS, и в самом крайнем случае могут грозить поломками электросети.

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Напомним, ранее ученые нашли новую экзопланету размером с Землю. Для жизни она не пригодна, но ученые рассчитывают ее изучить после запуска космического телескопа.