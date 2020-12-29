Астрономы обнаружили звезды, которые могут покинуть нашу галактику

NASA

По словам ученого Лу Юцзюня, высокоскоростные звезды могут помочь людям глубже понять ряд важных вопросов, связанных с галактической наукой

С помощью китайского телескопа LAMOST и европейского орбитального телескопа GAIA группа астрономов-исследователей обнаружила 591 звезду, 43 из которых - высокоскоростные и могут покинуть нашу галактику. Об этом пишет "Синьхуа Новости".

Так называемые "высокоскоростные" звезды - это те звезды, которые имеют огромную пространственную скорость и могут в какой-то момент покинуть свою галактику.

"С момента открытия первой подобной звезды в 2005 году, подобных космических тел было открыто более 550. Благодаря новому открытию их число удвоилось", — рассказала сотрудница Государственной астрономической обсерватории Китайской академии наук NAOC Ли Иньби.

По словам ученого Лу Юцзюня, высокоскоростные звезды могут помочь людям глубже понять ряд важных вопросов, связанных с галактической наукой: среда вокруг черных дыр и структура Млечного Пути.

Напомним, ранее космический телескоп Hubble впервые снял спиральную галактику NGC 2217, расположенную в созвездии Большого Пса и напоминающую Млечный Путь.