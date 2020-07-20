Астрофизики представили самую большую в мире 3D-карту Вселенной

Исследователи называют карту одним из крупнейших открытий в космологии за десятилетие

Фрагмент карты University of Waterloo

Канадские ученые представили самую большую в мире карту Вселенной в 3D, которая показывает 11 миллиардов лет истории космоса. Об этом говорится на сайте Университета Ватерлоо.

Отмечается, что над картой в течение 20 лет работали более сотни известных астрофизиков. Для этого ученые заполнили 11 миллиардов лет нашей картины Вселенной путем всестороннего анализа крупнейшей трехмерной космической карты.

Исследователи говорят, что новая карта позволяет изучить факторы, которые определяют структуру Вселенной, начиная со времен, когда ей было всего около 300 тыс. лет. С этой карты исследователи измеряют закономерности распределения галактик.

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Профессор университета Вилл Персайвал назвал создание карты одним из самых существенных достижений в области космологии за последнее десятилетие. По его словам, эта карта является результатом объединенных усилий более чем 20 лет картографирования Вселенной с помощью телескопа фонда Sloan.

По словам ученых, около 6 миллионов лет назад Вселенная начала свое расширение, и с тех пор этот темп ускоряется. Вероятно, такое явление становится возможным благодаря мистическому невидимому компоненту. Благодаря карте исследователи надеются сделать новые открытия в этом направлении.

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Напомним, недавно астрофизикам удалось уточнить возраст Вселенной. Он составляет 13,79 миллиарда лет ± 21 миллион лет. Полученный результат ученые называют чрезвычайно точным.