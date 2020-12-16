Астрофизики изменили прогноз относительно магнитной бури на Николая: Чего ожидать метеозависимым людям

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По обновленным данным, 19 декабря возникновение магнитной бури маловероятно, однако в следующие три дня магнитосфера будет напряженной

Метеозависимые люди могут вздохнуть с облегчением: в День святого Николая, 19 декабря, вероятность возникновения магнитных бурь не высокая. Астрофизики Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН обновили соответствующий прогноз.

Впрочем, в следующие три дня - с 20 по 22 декабря - следует поберечься, ведь ожидается, что магнитосфера будет напряженной.

Прогноз магнитных бурь на вторую половину декабря 2020 Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца ФИАН

Напомним, среди симптомов, которые могут появиться в указанные дни: мигрень, раздражительность, проявления агрессии. Работоспособность и концентрация внимания начнут падать. Также возможны проблемы со сном, а утром – упадок сил, апатия. Иногда скачки давления и обострения хронических заболеваний.

Что нужно для снижения воздействия магнитной бури:

выбраться вечером на прогулку на свежем воздухе;

хорошо проветрить спальню перед сном;

из рациона исключить кофе, алкоголь, жирную и острую пищу;

вечером или утром стоит выпить травяной чай, морс или компот;

физическую нагрузку стоит ограничить;

по возможности избегать стрессов;

на ночь можно сделать расслабляющую ванну.

Людям с хроническими заболеваниями также рекомендуется не переутомляться, а под рукой держать необходимые лекарства и бутылку с обычной водой.

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Ранее 19 декабря было названо астрофизиками наиболее опасной датой - на День святого Николая прогнозировалась магнитная буря класса G1.

Однако, позже стало известно, что на Землю надвигается еще одна буря и еще более мощная. Ее почувствовали метеозависимые люди на прошлой неделе - 10 декабря.