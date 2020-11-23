AstraZeneca готова произвести 200 млн доз вакцины до конца года
К концу года они могут изготовить 200 миллионов доз для Великобритании
Один из разработчиков потенциальной вакцины против COVID-19 AstraZeneca готова произвести 200 миллионов доз к концу 2020 года. Об этом пишет Reuters.
По словам директора компании Пэм Ченга, "активное" вещество для вакцины будет оставаться на складах, пока не получит одобрения в разных странах.
В частности, к концу года они могут произвести 200 миллионов доз для Великобритании и еще 700 миллионов доз - к концу первого квартала 2021 года.
К слову, в начале ноября министр здравоохранения Максим Степанов и посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонз обсудили стратегию по обеспечению медицинской помощи в случае ухудшения эпидемической ситуации в Украине.
Министр отметил, что Минздрав находится на постоянной связи с компанией AstraZeneca, которая вместе с Оксфордским университетом разрабатывает вакцину против коронавируса, производство которой может быть запущено уже в ближайшее время.
Напомним, ранее глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что ВОЗ положительно оценивает последние результаты исследований по вакцине против коронавируса.