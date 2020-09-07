В ОП заявили, что артисты, которые участвовали в попурри ко Дню Независимости, выступали бесплатно

Олег Винник, Тина Кароль, Позитив, Сергей Бабкин и Потап во время номера "Музыкальная история Независимости" Фото из открытых источников

Основной сценарий официальных мероприятий был разработан и реализован работниками Офиса президента

В Офисе президента Украины заявили, что все исполнители, которые приняли участие в финальном номере "Музыкальная история Независимости", откликнулись на приглашение организаторов и выступали на безвозмездной основе. Об этом говорится в ответе на запрос "Радио Свободы".

"Основной сценарий официальных мероприятий был разработан и реализован сотрудниками Офиса президента Украины, в частности, работниками Директората по вопросам информационной политики, Директората по вопросам внутренней и гуманитарной политики, Директората по вопросам региональной политики и децентрализации", – говорится в ответе.

Как отмечается, режиссером 17-минутного попурри стала украинский режиссер Екатерина Царик.

"Музыкальный "мэшапы" и аранжировку осуществил талантливый украинский музыкант и исполнитель MONATIK. Они также предоставляли услуги на безвозмездной основе", – отметили в ОПУ.

Также сообщается, что отсутствие указания имен авторов и источников заимствования во время трансляции попурри было связано с определенными техническими ограничениями телевизионного вещания.

Вместе с тем, через полторы недели после праздника представители культурной сферы вышли на протест под Кабинет министров против карантинных ограничений, которые делают невозможным доходы шоу-бизнеса.

Во главе протеста выступила певица Оля Полякова, которая участвовала и в шоу-попурри во время официальной части празднования Дня Независимости Украины, по сообщению Офиса президента – на безвозмездной основе.

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Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду как неотложный проект закона "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно государственной поддержки культуры, туризма и креативных индустрий".