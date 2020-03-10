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Армани пожертвовал на борьбу с коронавирусом 1,4 млн долларов

Джорджио Армани из открытых источников

Известный дизайнер выделит деньги четырем итальянским больницам на борьбу с Covid-19

Всемирно известный итальянский модельер Джорджио Армани выделил более одного миллиона долларов на борьбу с коронавирусом COVID-2019. Об этом сообщает Daily Mail.

Согласно сообщению, знаменитый кутюрье передаст 1,4 миллиона долларов трем больницам в Милане, одной клинике в Риме и Агентству гражданской защиты.

Ранее сообщалось, что Фонд основателя компании Microsoft Билла Гейтса и его жены Мелинды Bill & Melinda Gates Foundation решил выделить 10 миллионов долларов на мероприятия, связанные с борьбой с распространением смертельного коронавируса из Китая.

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