Археологи обнаружили на побережье Черного моря руины древнего монастыря

Новые находки подтверждают жизнь на острове Святого Ивана еще в 6 веке до нашей эры

Черногорские исследователи нашли на месте храма Аполлона на побережье Черного моря 1500-летний колодец раннехристианского монастыря. Об этом говорится в статьи ученых.

Сообщается, что археологи обнаружили находку на острове Святого Ивана у побережья черноморского города Созополь. Новые находки подтверждают жизнь на острове еще в 6 веке до нашей эры — это период, когда древнегреческие поселенцы основали Аполлонию Понтика, предшественницы сегодняшнего Созополя.

"То, что мы раскопали здесь, — это монастырский колодец или аязмо, построенный 1500 лет назад на фундаменте святого источника храма божества Аполлона, который предшествовал этому монастырю", — сказал археолог Казимир Попконстантінов.

По его словам, работы продолжаются, команда исследователей не достигла начала священного колодца.

"В этом году раскопки были посвящены выяснению строительной и функциональной истории, так сказать, очень важного сооружения раннехристианского монастыря, аязмо, то есть сооружения, в которой была вода", — рассказывает заместитель руководителя археологической группы и заведующий кафедрой археологии Велико - Тырновского университета, профессор Розина Костова.

Она отметила, что это храм является уникальным для Болгарии, поскольку он использовался более 12 веков и имеет очень богатую документированную историю, что не характерно для соответствующих сооружений страны.

Новости по теме: В Крыму археологи обнаружили древнюю керамическую мастерскую. Фото

Напомним, британский археолог Кен Дарк из Университета Рединга утверждает, что раскопал место, что было в свое время домом, в котором провел свое детство Иисус Христос.