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Арефьев: Увеличение тарифов повлечет за собой неплатежеспособность большой части населения

Сергей Арефьев Фото из открытых источников

Увеличение тарифов повлечет за собой неплатежеспособность большой части населения и долг в бюджете. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил глава Киевской организации Молодежного Крыла ОПЗЖ Сергей Арефьев.

"Повышение тарифов повлечет за собой неплатежеспособность большой части населения. Я имею в виду пенсионеров, которые живут на минимальную пенсию, неработоспособных граждан, молодежь. Государство необоснованно повысило тарифы. Не было приведено ни одной формулы, нет никаких экономических оснований, на мировом рынке газ не дорожал. К тому же, они хвастаются, что газа было закачано достаточно, по низким ценам. Якобы для того, чтобы обеспечить зиму. Оплаты за газ будут накапливаться в долговом длительном процессе. И недополучение средств, которые власть не получит в бюджет, - снова ударит по бюджету Украины", - рассказал Арефьев.

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