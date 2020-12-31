Арефьев: Увеличение тарифов повлечет за собой неплатежеспособность большой части населения

Сергей Арефьев Фото из открытых источников

Увеличение тарифов повлечет за собой неплатежеспособность большой части населения и долг в бюджете. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил глава Киевской организации Молодежного Крыла ОПЗЖ Сергей Арефьев.

"Повышение тарифов повлечет за собой неплатежеспособность большой части населения. Я имею в виду пенсионеров, которые живут на минимальную пенсию, неработоспособных граждан, молодежь. Государство необоснованно повысило тарифы. Не было приведено ни одной формулы, нет никаких экономических оснований, на мировом рынке газ не дорожал. К тому же, они хвастаются, что газа было закачано достаточно, по низким ценам. Якобы для того, чтобы обеспечить зиму. Оплаты за газ будут накапливаться в долговом длительном процессе. И недополучение средств, которые власть не получит в бюджет, - снова ударит по бюджету Украины", - рассказал Арефьев.