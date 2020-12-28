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Арефьев: Украинская власть понимает, что не получит вакцину от "западных партнеров"

Сергей Арефьев Фото из открытых источников

Украинская власть понимает, что не получит вакцину в следующем году, потому даже не заложила этот пункт в бюджет на следующий год. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил руководитель киевской городской организации Молодежного Крыла ОПЗЖ - Сергей Арефьев, передает пресс-служба организации.

Он также уверен, что именно из-за отсутствия перспектив получения вакцины от "западных партнеров" чиновники заняли позицию отмалчивания и не информируют граждан о ходе переговоров.

"У нас на данный момент нет никакой программы. Когда нет программы - значит нет ни сроков, ни расписанного бюджета, ни промежуточных частей выполнения этой программы. Поставок, хранения, обеспечения. Сейчас этого всего нет. Потому что сроки поставок иностранной вакцины для нашего министерства еще даже не поступили. Поэтому невозможно составить и программу. В бюджете на следующий год нет основных пунктов, которые обеспечивают работу и распределение бюджетных средств на вакцину. Поскольку людям предложить нечего - власть использует систему отмалчивания, в которой нет никакой ясности и чёткости. Хотя многие украинцы очень ждут вакцину и хотят вакцинироваться", - заявил Арефьев.

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