Арефьев: Производство российской вакцины "Спутник V" в Украине - толчок для развития страны

Сергей Арефьев Фото из открытых источников

Производство российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в Украине - это толчок для развития нашей страны. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил руководитель киевской городской организации Молодежного Крыла ОПЗЖ - Сергей Арефьев.

Политик так же привёл и ряд примеров, почему необходимо начинать совместное производство.

"Размещение производства на территории Украины даст возможность не только к экспорту, а и к развитию фармацевтической индустрии как таковой. Это будет новый шаг, это будет возможность разрабатывать сопутствующие вакцины, которые будут находиться с помощью этого биоматериала, который будет поступать для "Спутник V". К тому же, это дополнительные поступления в бюджет, в котором есть дефицит на 2021-й год, если мы говорим об экспорте и продаже вакцины за границу. Это дополнительные рабочие места, ведь сколько сопряженных отраслей будет с этим связано. Транспорт, энергоносители, обслуживающий персонал. Все это - новые рабочие места в Украине", - заявил Арефьев.