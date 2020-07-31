Арбитражный суд начал рассмотрение дела о захвате Россией активов "Укрэнерго" в Крыму

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Украинская компания требует от России компенсации за нанесенный ущерб

Международный арбитражный суд в Париже начал рассмотрение дела о незаконном захвате Россией активов НЭК "Укрэнерго"на территории аннексированного Крыма. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Как отмечается, рассмотрение было начато 16 июля. В рамках этого дела "Укрэнерго" требует компенсации за нарушение Россией Соглашения между Кабмином и правительством РФ о поощрении и взаимной защите инвестиций от 1998 года. В частности, речь идет о захвате Россией во время аннексии Крыма объектов, принадлежащих "Укрэнерго".

Кроме этого, украинская компания требует возместить незаконную экспроприацию инвестиций "Укрэнерго" в Крыму и нарушения обязательства гарантировать полную и безусловную правовую защиту.

Также недавно суд отказал РФ в возможности подать запрос на разделение производства на этап определения юрисдикции дела и этап рассмотрения по существу.

"Процессуальный календарь для остального арбитража будет установлен после того, как суд примет решение о необходимости разделения дела на этапы", – пояснили в "Укрэнерго".

По словам члена правления НЭК Максима Юркова, стоимость активов, в отношении которых подан иск, будет установлена после проведения оценки.

Напомним, в конце августа прошлого года "Укрэнерго" уведомила Россию о передаче в арбитражный суд требований в споре относительно утраченных активов компании в Крыму из-за аннексии РФ полуострова в 2014 году.

Отметим, перед этим, в апреле 2018 года, высшим российским чиновникам были вручены официальные письменные сообщения "Укрэнерго" об инвестиционном споре в рамках двустороннего соглашения о взаимной защите инвестиций между Россией и Украиной. Таким образом украинская сторона пыталась решить спор с представителями РФ путем переговоров, но Россия не предоставила ответа.