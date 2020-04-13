Арахамия сорвал голос на заседании фракции "Слуга народа": Почему пришлось кричать?

Телеканал ZIK

Народные депутаты сели так, чтобы соблюдать дистанцию, рассказал глава фракции

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия признался, что во время сегодняшнего заседания фракции сорвал голос.

Об этом он сказал во время брифинга после завершения заседания фракции, который транслировал телеканал ZIK.

Давид Арахамия пожаловался журналистам, что сорвал голос. Те поинтересовались, почему такое случилось – неужели председателю фракции пришлось кричать во время заседания?

Давид Арахамия объяснил, что народные избранники сели так, чтобы соблюдать дистанцию, а зал, где проводили заседание, был большой.

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Как сообщалось ранее, народный депутат от "Слуги народа" Галина Янченко в эфире телеканала ZIK сообщила, что во фракции "Слуга народа" есть депутаты с подозрением на коронавирус.

Также сообщали о том, что у народного депутата от депутатской группы "Довира" Сергея Вельможного диагностировали двустороннюю пневмонию. Ранее первый лабораторный тест на COVID-19 показал Вельможному отрицательный результат, но подтвердил инфицирование у его сына.

Добавим, главный санитарный врач Украины и заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что пик заболеваемости коронавирусом в Украине ожидается 17 апреля.