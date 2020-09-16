Арахамия о пандемии: "У нас нет организационной способности адаптироваться"

Давид Арахамия Слуга Народа / Facebook

По словам нардепа, невозможность адаптироваться связана не только с медицинской сферой

Сейчас Украина не способна адаптироваться к пандемии COVID-19. Об этом в эфире программы "Хард з Влащенко" на телеканале "Украина 24" сообщил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Мы страна, где никогда не было глобальной, национальной эпидемии. У нас нет организационной способности адаптироваться. Азиатские страны, где был птичий грипп, атипичная пневмония и так далее, они быстро перестроились, поняли, как надо делать и у них уже ситуация контролируемая", - сказал Арахамия.

По словам нардепа, невозможность адаптироваться связана не только с медицинской сферой, но и с поведением людей.

"Это об организационной способности всей страны к подобного рода эпидемиям. Это и медицина, и компонент послушания. Если у нас на день города в Одессе 80 тысяч человек, то извините", - добавил Арахамия.

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Напомним, по состоянию на утро 16 сентября в Украине лабораторно подтверждено 162 660 случаев коронавирусной инфекции. В частности, за последние сутки зафиксировано 2 958 новых случаев, 1 514 пациентов побороли болезнь, а 76 человек умерли.