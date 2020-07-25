Apple создала бесплатные iPhone для хакеров: Как их получить

iPhone SRD Фото из открытых источников

Смартфон могут получить участники специальной программы, которые должны будут найти уязвимости в системе

Американская технологическая компания создала партию смартфонов iPhone SRD для хакеров. Телефоны не выставлении на продажу, а получить их можно бесплатно благодаря специальной программе. Об этом говорится на сайте Apple.

Как отмечается, телефон имеет упрощенный доступ к системе файлов. В частности, устройство исследования безопасности (SRD) предназначено для использования в контролируемых условиях только для исследований безопасности. Такой смартфон не подходит к личного пользования.

По данным компании, получить iPhone SRD можно бесплатно при условии участия в программе по тестированию программного обеспечения. Устройство предоставляют на 12-месячной возобновляемой основе, однако они остаются собственностью Apple.

Кроме этого, компания обещает выплатить денежное вознаграждение тем, кто найдет уязвимости в системе в рамках программ Apple Security Bounty.

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Для участия в программе нужно иметь учетную запись в программе Apple Developer, а также успешный опыт поиска проблем на платформе Apple или на других доступных системах и платформах.

Напомним, недавно в компании Apple анонсировали выпуск четырех новых iPhone, который должен состояться осенью этого года. Отмечается, что основной акцент будет сделан на использовании искусственного интеллекта и дополненной реальности, а также скорости работы.