Apple призывает пользователей iPhone и iPad немедленно обновить свои операционные системы

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Все детали будут раскрыты после проведенного расследования

Apple призвала немедленно обновить свои системы на телефонах и планшетах, не указав на возникшую проблему. Об этом сообщает CNN.

Как отмечается, Apple не раскрывает, не обсуждает и не подтверждает проблемы безопасности, пока не будет проведено расследование и не будут доступны исправления или выпуски, компания не раскрывала деталей на своей веб-странице поддержки, написав лишь, что проблема заключается в звене эксплойтов, а проще говоря: хакеру нужно будет использовать дополнительные ошибки, чтобы телефон стал полностью им управляемым.

Комментировать же какие-либо атаки, компания отказалась. Зато там выпустили исправление безопасности во вторник как часть своего нового программного обеспечения iOS 14.4, которое также включает исправление задержки клавиатуры и позволяет камере считывать QR-коды меньшего размера.

Apple гордится безопасностью устройств, но не застрахована от эксплойтов. В прошлом году исследователи Google обнаружили несколько веб-сайтов с кодом, позволяющим хакерам незаметно проникать в iPhone. Тем временем, из-за ошибки iOS13 были обнаружены контактные данные, которые хранятся в iPhone, без необходимости ввода пароля или биометрической идентификации - ошибка, которую компания публично не исправляла в течение нескольких месяцев после того, как о ней впервые было сообщено.

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