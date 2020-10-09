Аппараты ИВЛ, бесконтактные термометры и средства индивидуальной защиты: Семья Виктора Медведчука и Оксаны Марченко передала очередную помощь медучреждениям для борьбы с COVID-19

Телеканал ZIK

Медицинские учреждения страны в очередной раз получили помощь от семьи Оксаны Марченко и Виктора Медведчука. Аппараты ИВЛ, паровой стерилизатор, бесконтактные термометры, маски, очки, перчатки и дезрастворы меценаты приобрели за свой счет по просьбе медиков для борьбы с COVID-19.

Об этом говорилось в сюжете телеканала ZIK.

Представитель Благотворительного Фонда Оксаны Марченко Маргарита Харунжа отметила, что к ним постоянно обращается немало больниц с просьбой помочь в борьбе с пандемией коронавируса. Чаще всего просят средства индивидуальной защиты, антисептики и, конечно, аппараты ИВЛ.

"На этот раз мы приобрели два аппарата ИВЛ, их мы ждали несколько месяцев, ведь в условиях, когда мир переживает уже вторую волну COVID-19, купить их крайне трудно, на них большая очередь. Но они наконец здесь и будут помогать украинцам преодолевать недуги", – сказала Маргарита Хорунжа.

Среди нуждающихся - Киевская городская клиническая больница №4. Туда меценаты передали аппарат искусственной вентиляции легких французского производства. Врачи говорят, что аппарат поможет в лечении как детей, так и взрослых. Он работает автономно 3 часа, подходит для любых схем лечения пациента, которые назначит врач.

Телеканал ZIK





Такой же аппарат ИВЛ передали и в Национальный институт хирургии и трансплантологии им. Шалимова. Заместитель директора НИХТ Руслан Салюдин подчеркнул, что аппарат от меценатов крайне необходим больнице, потому что материально-техническое обеспечение медучреждений сейчас желает быть лучшим, учитывая пандемию коронавируса.

"Поэтому необходимость в том или ином медицинском оборудовании, или изделиях медицинского назначения, или средств защиты, она возрастает в несколько раз", – добавил Руслан Салюдин.

Кроме того, за личные средства учредителя Фонда Оксаны Марченко и ее мужа Виктора Медведчука приобретены средства индивидуальной защиты и спецтехника для Киевской городской больницы №9, которая также обратились в Фонд за помощью.

Телеканал ZIK





Заведующий лор-отделением КМЛ №9 Богдан Биль заявил, что сегодня отделение принимает немало пациентов с ангинами, которые могут быть соединены с КОВИДом, поэтому расходные материалы очень быстро используются.

"А сотрудников надо как-то охранять. И все эти расходные материалы нам очень нужны. Потому что больных стало больше, объективно больше", - рассказал он.

Не обошли благотворители вниманием и маленьких пациентов и детских врачей. В городской Центр детской нейрохирургии был приобретен паровой стерилизатор.

Телеканал ZIK

Крайне нужную защиту получили и в Киевской городской детской клинической больнице №2.



Ждал помощи меценатов и Институт психиатрии. Там принимают пациентов из разных уголков Украины, но элементарных средств для защиты не хватает.

Телеканал ZIK

И. о. директора ГУ Научно-исследовательский институт психиатрии Минздрава Станислав Табачников отметил, что в благотворительный фонд Оксаны Марченко обратились с просьбой помочь с поставками перчаток, масок и дезсредств.

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Добавим, что с начала пандемии семья меценатов Виктора Медведчука и Оксаны Марченко активно помогает медикам и украинцам в борьбе с коронавирусом. За это время супруги приобрели для медиков в разных областях десятки тысяч масок, сотни литров антисептика, респираторы, перчатки, защитные костюмы, пульсоксиметры и бесконтактные термометры. А также аппараты ИВЛ, анализаторы для забора крови и мониторы состояния пациентов больных коронавирусом.