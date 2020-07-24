live
Новости » Общество Читати новину українською

Рассмотрение апелляции нацгвардейца Маркива в Италии начнется в конце сентября

Апелляцию должны были рассмотреть еще весной, но процесс затянулся из-за пандемии

Виталий Маркив

Апелляционный процесс в деле нацгвардейця Виталия Маркива начнется 29 сентября в Милане. Об этом сообщила пресс-служба МВД Украины.

Отмечается, что следующее заседание назначено на 1 октября. Защитники украинца выступают за открытый режим заседаний с присутствием Маркива, но если другие стороны обратятся в суд с просьбой провести дистанционное заседание, то єто прошение могут удовлетворить.

Рассмотрение обжалования приговора украинскому военному ожидали прошлой весной, но перенесли на осень из-за пандемии коронавируса. Предварительно ожидалось максимум три заседания, в отличие от годового суда в Павии, когда прошло 18 слушаний. Однако, короткая процедура была бы возможной, если бы суд не внедрял в процесс новых элементов дела. А их уже предоставила сторона защиты нацгвардейца.

Напомним, в июле 2019 года украинца Виталия Маркива в Италии обвинили в убийстве итальянского журналиста Андреа Роккелли на Донбассе. Нацгвардейца приговорили к 24 годам лишения свободы.

Новости по теме: Папа Римский взял под опеку освобождение Маркива

25 мая в Славянске Донецкой области, специалисты начали следственный эксперимент в деле нацгвардейца Виталия Маркива, которого осудили за убийство итальянского фотографа на Донбассе.

Со временем, в Министерстве внутренних дел сообщили, что результаты следственного эксперимента доказывают, что Виталий Маркив не причастен к убийству.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

В Ровенской области подожгли дом главы райсовета и местной "Батькивщины" Украинку арестовали за поджог торгового центра в Польше В Мариуполе пьяный подросток избил и поджег бездомного В Одессе СБУ предупредила попытку неонацистов поджечь мечеть
Loading...

программы канала ZIK

Захват автобуса в Луцке. Нападение на депутатов | Ток-шоу
Геннадий Москаль | Ток-шоу
Hard с Влащенко | Александр Скичко | 21.07.20
Светлана Крюкова | Ток-шоу
Ситуация в Луцке: Заложники в автобусе, требования злоумышленника | Ток-шоу
Ситуация в Луцке. Кто такой Максим Кривош? Массовые заминированиz в Украине | Ток-шоу