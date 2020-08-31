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"Антонов" изготовил первый самолет без российских деталей

Ан-178 Фото из открытых источников

При его производстве было использовано около 2/3 оборудования компаний-подрядчиков США

Государственное авиастроительное предприятие "Антонов" изготовило первый серийный транспортный самолет Ан-178, без применения российских деталей. Об этом в интервью "Укринформу" сообщил президент ГП "Антонов" Александр Лось.

"Это первый самолет, который складывается без всякой российской детали. Нас обвиняют в том, что несколько лет мы не выпускали серийные самолеты. Но с началом военной российской агрессии в 2014 году мы потеряли не только рынок сбыта, но и рынок поставок важных компонентов. Некоторое время заняло импортозамещение и поиск новых поставщиков", - сказал Лось.

В частности, при его производстве было использованы около 2/3 оборудования компаний-подрядчиков США, все остальное - отечественные аналоги.

"Причем проектную работу по замещению российских комплектующих мы провели за свой счет. На самом деле широкая международная кооперация предусматривалась еще в 2010-2011 годах при разработке проекта Ан-178. В 2015-2016 годах мы просто продолжили эту планомерную работу", - добавил Лось.

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Напомним, генеральный директор Государственного предприятия "Антонов" Александр Донец задекларировал за декабрь 1,2 млн грн зарплаты.

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