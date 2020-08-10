Антонио Бандерас заболел на коронавирус

Антонио Бандерас заболел на коронавирус Фото из открытых источников

Об этом звезда сообщила в день своего 60-летия

Известный голливудский киноактер Антонио Бандерас, которому 10 августа исполнилось 60 лет, заболел на коронавирус. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

“Сегодня, 10 августа, я вынужден отмечать свое 60-летие на карантине, после получения положительного теста на COVID-19”, — написал Бандерас.

По словам актера, он чувствует себя неплохо и надеется, что вскоре сможет преодолеть заболевание, от которого страдает очень много людей на всей планете”.

“Я воспользуюсь этой изоляцией, чтобы читать, писать, отдохнуть и продолжить строить планы, чтобы сделать более осмысленным мое 60-летие, к которому я подошел полон энтузиазма”, — добавил он.

Новости по теме: За сутки в Украине подтвердили более 1 тысячи новых случаев коронавируса

Ранее сообщалось, что французская актриса Марион Котийяр и ее муж, режиссер и актер Гийом Кане, известный по роли в фильмах "Такси", заразились коронавирусной инфекцией.