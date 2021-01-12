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Антоненко рассказал, что в СИЗО у него начали выпадать зубы

Андрей Антоненко

 Фото из открытых источников

В СИЗО оказывается помощь врачей, но этого мало

Музыкант Андрей Антоненко, обвиняемый в убийстве журналиста Павла Шеремета, заявил, что у него из-за пребывания в СИЗО начали выпадать зубы. Об этом он рассказал в комментарии "Общественному".

Во время разговора Антоненко рассказал журналистам, что в последнее время у него ухудшилось состояние здоровья.

"У меня начали выпадать зубы, я даже с собой их принес. Это все последствия пребывания в СИЗО. Здесь оказывается квалифицированная помощь врачей, но этого мало, нужны нормальные условия", - сказал он.

Также прокурор 12 января приобщил последние 11 из 26 томов по делу Шеремета. Адвокат другой обвиняемой Юлии Кузьменко ходатайствовал о недопуске 26-го тома из-за того, что считает данные в документах ложными. Однако судья это ходатайство отклонила.

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Ранее сообщалось, что подозреваемый в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрей Антоненко заявил, что он готов пройти следственный эксперимент на месте преступления, но при условии, если с него снимут наручники, а потом сразу покажут видеозапись.

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