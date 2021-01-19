Антивирус и контракт: В Киберполиции дали советы, как защитить телефон от мошенников и хакеров

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Правоохранители советуют украинцам систематически учиться

Защитить граждан от действий киберпреступников может переход на контракт с оператором мобильной связи. Об этом сообщил первый заместитель главы Департамента киберполиции Нацполиции Сергей Кропива, передает "Укринформ".

Отмечается, что это способствует защите персонального номера телефона и обеспечивает вас от перевыпуска номера киберпреступлениями. Также необходимо использовать и обновлять антивирусную защиту устройств, следить за обновлением программного обеспечения и не использовать одинаковые пароли для приложений.

"Если вам были направлены файлы от неизвестных лиц или даже от известных, но вы их не ждали, на это надо обратить внимание и в первую очередь не открывать их. Также Не подключайтесь к непроверенным Wi-Fi-сетям, поскольку это опасно", - сказал крапива.

Кроме того, нельзя передавать платежные и личные данные, зато пользоваться официальными ресурсами и использовать двухфакторную аутентификацию. Это защищает устройства и информацию, которая хранится.

Что касается профессиональной среды, то представитель киберполиции посоветовал должным образом настроить фаервол, шифровать ценные данные, вовремя делать бэкапы и следить за легированием.

Общей же рекомендацией для всех граждан крапива назвал систематическое обучение, которое поможет безопасно чувствовать себя в киберпространстве.

Ранее сообщалось, что мошенники начали похищать личные данные украинцев через приложения для смартфонов, чтобы иметь возможность шантажировать их. Пользователи сами запускают вирус через так называемую SMS-регистрацию.