Антимонопольный комитет оштрафовал фармкомпанию, которая распространяла неправдивую информацию о лекарстве от COVID-19

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Речь идет о штрафе в размере более трех миллионов гривен

Антимонопольный комитет Украины решил оштрафовать на 3,2 млн грн компанию "Экофарм", которая распространяла неправдивую информацию об эффективности препарата "Протефлазид" при лечении острой респираторной болезни COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

Согласно сообщению, в одном из телевизионных сюжетов, где снимался заместитель гендиректора компании, отмечалось, что экстракт щучки дернистой и травы вейника наземного может остановить коронавирус, содержит составляющие, которые должны обезопасить от коронавируса, а также, что действующее вещество препарата полностью блокирует вирус.

Следует заметить, что состав действующих веществ лекарственного средства – "Протефлазид" экстракт из травы щучки дернистой и травы вейника наземного и растворитель экстракции: этанол 96%.

"На сайте компании была размещена информация о лекарственном средстве "Протефлазид", которая касается лечения и профилактики острой респираторной болезни COVID-19 без надлежащего обоснования согласно действующему законодательству и официальных рекомендаций Министерства здравоохранения Украины. В частности там было размещено письмо за подписью Александра Гриневича, адресованное Министру здравоохранения Украины. В нем предлагалось предоставить врачам противовирусный препарат "Протефлазид" "в качестве гуманитарной помощи для профилактики возникновения и лечения заболевания коронавирусом COVID-19", - рассказали в комитете.

Кроме этого, на сайте компании размести сообщение о "результатах исследований" препарата, в котором можно ознакомиться с отчетом государственного учреждения "Институт эпидемиологии и инфекционных болезней им. Л.В. Громашевского" Национальной академии медицинских наук Украины, однако, указанное исследование не касается ни COVID-19, ни любого другого коронавируса человека. Оно изучало действие препарата на коронавирус свиней.

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Следует заметить, что в инструкции к препарату, среди многих других болезней, нет ни слова о вызванном SARS-CoV-2 заболевании COVID-19.

"Поэтому АМКУ, проанализировав размер дохода, связанный с нарушением и установив, что компания не признает нарушение, что оно было длительным и до сих пор не прекращено полностью, поскольку не убраны информационные материалы, которые могут вводить в заблуждение потребителей, принял решение наложить на компанию-нарушителя штраф в размере 3,2 млн грн", - подытожили в комитете.

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Напомним, ранее стало известно, что российские ученые начали завершающую стадию клинических испытаний вакцины от коронавируса на людях.