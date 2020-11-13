Антикоррупционный суд обязал НАБУ возобновить дело главы Днепропетровского облсовета Олейника, - СМИ

Святослав Олейник Фото из открытых источников

Высший антикоррупционный суд Украины обязал НАБУ возобновить уголовное производство по делу о возможной взятке, которую нынешний глава Днепропетровского облсовета, а тогда заместитель главы ОГА Святослав Олейник требовал с владельца фирмы "УПС" Тараса Палия. Об этом 49000.com.ua стало известно из решения ВАКС, опубликованного 5 ноября.

Фото из открытых источников

Ранее общественная организация "Центр социальных технологий Інфопростір" обратился в Национальное антикоррупционное бюро после интервью экс-главы налоговой милиции Днепра Сергея Пенькова.

Он и рассказал, что Святослав Олейник, будучи замглавой губернатора Днепропетровщины в 2014 году, начал разоблачать схемы на ремонте дорог. По итогу, заместитель Днепропетровского горсовета по вопросам ЖКХ "регионал" Владимир Лысый и владелец фирмы-подрядчика "УПС", через которую организовывались схемы, Тарас Палий угодили в тюрьму.

Однако Олейник, по словам Пенькова, помог Палию избежать тюремного заключения за взятку в миллион долларов. Дело в том, что родной дядя Святослава Олейника, Николай — бывший судья Жовтневого райсуда Днепра. А сам нынешний глава областного совета некогда работал в местной прокуратуре и имеет достаточно влияния на правоохранителей города.

Более того, позже стало известно, что представительница партии Олейника "Україна майбутнього" Ирина Гуназа через словацкую фирму "Арограф" получила 50% акций "УПС". Выглядит так, что Святослав Олейник получил "отступные" в виде акций "УПС" за то, что вытащил Палия из тюрьмы. Что характерно, как только Олейник стал заместителем главы облсовета, а затем и возглавил его "УПС" и связанные с ней фирмы начала получать многомиллионные подряды на ремонты дорог по всей области.

Если суд признает вину Святослава Олейника, то ему придется отвечать по ч.2 369-2 Уголовного кодекса Украины — принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды для себя или третьего лица за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства или предложение или обещание оказать влияние за предоставление такой выгоды. Эта статья предполагает, что Олейник может попасть за решетку на срок до пяти лет.