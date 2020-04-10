Антициклон прогонит ненастье, как полицейский бегуна из парка: Синоптик дал прогноз на Вербное воскресенье

Холодная погода почти покинет территорию Украины

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На этих выходных, 11 и 12 апреля, на большинстве территории Украины будет преимущественно сухая погода, незначительные осадки возможны на севере и востоке страны, а Вербное воскресенье порадует украинцев теплом. Об этом сообщила в Facebook синотпик Наталья Диденко.

"Атмосферный фронт, который наконец принес в Украину хотя бы небольшие дожди и похолодание, завтра уже почти покинет нашу территорию. Разве что ночью задержится на крайнем востоке Украины, в Луганской области, вместе с дождиками. Выгонит наш фронт, как из парка слишком ревностный полицейский какого-нибудь бегуна или дышащую свежим воздухом пару, уже завтра днем оживленный антициклон", - написала Диденко.

По ее прогнозам в субботу, 11 апреля, в Украине преимущественно без осадков, лишь на крайнем севере и в восточных областях есть вероятность небольшого дождя или просто плотных облаков.

Температура воздуха станет ниже +10+15 градусов, на востоке в субботу - не выше +8+13 градусов.

На Вербное воскресенье, 12 апреля, во всех областях Украины осадков не ожидается, температура воздуха немного повысится. Субботний северо-западный порывистый ветер изменится в воскресенье юго-западным.

Следует заметить, что на следующей недели ожидается резкое изменение погоды. В понедельник, 13 апреля, температура поднимется до +15+20 градусов, но лишь на один день.

Зато во вторник и среду, 14-15-го апреля, в Украину придет резкое похолодание, ожидается дождь и мокрый снег. Температура воздуха упадет днем до +4+10 градусов, в ночь на среду,15 апреля, до нуля и заморозков.

Относительно погоды в столице, то здесь в субботу и на Вербное воскресенье - без существенных осадков, днем около +13 градусов. В понедельник, 13 апреля, потеплеет до +17 градусов.

А уже во вторник-среду, 14-15 апреля, в Киеве также погода испортится, придет похолодание, сильный ветер и дождь, местами с мокрым снегом.

Напомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в столице перенесут поминальные дни, и призвал местных жителей оставаться дома в Вербное воскресенье.