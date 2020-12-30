Антибиотики и чеснок против коронавируса: Главный санитарный врач Украины развенчал популярные мифы

Виктор Ляшко МИНЗДРАВ

Виктор Ляшко также объяснил, почему носить защитные маски должны все без исключения

Лечить коронавирусную болезнь антибиотиками можно лишь по назначению врача, когда присоединяется бактериальная инфекция и есть четкие показания для их применения.

Об этом в эксклюзивном интервью в эфире программы "Детали дня" на телеканале ZIK заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Виктор Ляшко прокомментировал один из распространенных мифов относительно того, что коронавирус не следует лечить антибиотиками, а можно обойтись только витаминами.

"COVID-19 – это вирусная инфекция. Антибиотики против вирусных инфекций не действуют. Антибиотики действуют на бактерии, поэтому когда мы говорим о лечении антибиотиками коронавирусной болезни, это исключительно по назначению врача, когда присоединяется бактериальная инфекция и есть четкие показания для применения антибиотиков, так как антибиотики – не конфеты. Их нельзя употреблять просто так, потому что формируется антибиотикорезистентность", – пояснил главный санитарный врач Украины.

Виктор Ляшко прокомментировал еще одно утверждение, что употребление чеснока и лука будто бы помогает не заболеть коронавирусом.

"Да, и я вам сейчас расскажу, почему. Во-первых, это относится к овощам, которые мы рекомендуем употреблять. Там есть полезные витамины и микроэлементы. И, во-вторых, чеснок помогает нам защититься от инфицирования, поскольку, когда человек съест несколько зубчиков чеснока, то к нему близко не подходят по дистанции, как минимум метр – полтора, потому что есть неприятный запах, поэтому от человека отходят, а это не позволяет капелькам с возбудителем долететь до слизистых оболочек", – сказал он.

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Виктор Ляшко также объяснил, все ли дезинфицирующие средства убивают коронавирус. По его словам, если средство зарегистрировано, то в инструкции прописаны концентрации, в которых это средство может уничтожать возбудитель коронавируса. Самым распространенным средством, которое уничтожает коронавирус, является 70% раствор спирта, добавил он. Главный санитарный врач также отметил, что защитные маски должны носить все, независимо от того, есть ли симптомы у человека, или нет, поскольку во время пандемии абсолютно все граждане рассматриваются как потенциальные носители вируса.

Напомним, по состоянию на утро 30 декабря в Украине зафиксировано 1 045 348 случаев коронавируса COVID-19, за минувшие сутки заболели 7986 человек. Накануне заболели 272 ребенка и 453 медработника, 243 человека скончались, в больницы доставили 2925 человек.

Как сообщали, эксперт Всемирной организации здравоохранения, профессор Дэвид Хейман считает, что коронавирусная инфекция станет эндемичной болезнью.