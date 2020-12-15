Аномалия в мире: Ноябрь поразил рекордно высокой температурой за последние более 140 лет

Ноябрь 2020 года второй раз за более века стал самым теплым осенним месяцем Фото из открытых источников

Последний месяц осени 2020 года стал второй раз самым теплым осенним месяцем с 1884 года

Ноябрь 2020 года стал после 2015 года рекордно теплым месяцем осени за последние более 140 лет. Об этом сообщает Национальное управление океанических и атмосферных исследований.

"Рекордно теплые температуры ноября наблюдались на частях каждого из континентов, где есть данные, и на всех частях всех основных океанов. В целом, около 6,74% мировых поверхностей суши и океана имели рекордно теплую температуру ноября - четвертый самый высокий процент ноября с тех пор, как записи начались в 1951 году", - говорится в сообщении.

Добавляется, что аномальное потепление в течение последнего осеннего месяца накануне наблюдали в 2010 году, тогда процент территорий почти достигал отметки "8" и 2015 года, когда на 9,73% поверхности Земли зафиксировали рекордно высокую для Земли температуру. В прошлом году ноябрь тоже поражал климатическими изменениями в мире, поскольку на 9,23% суши резко изменились климатические условия.

"Ноябрь 2020 года также был отмечен как 44 ноября и 431 месяц подряд с температурами, по крайней мере номинально превышающими средние показатели 20 века", - говорят исследователи.

Наиболее заметными климатические изменения были на западных и северных территориях Аляски, в США, северной Европе и Азии, Австралии и части Южной Америки. Потепление в ноябре было зафиксировано в северной части Тихого океана, Беринговом море и частично в Антарктике.

Исследователи заявили, что наибольшие изменения температуры воздуха наблюдали в Европе и на севере России. На европейский части материка метереологи зафиксировали, что национальная средняя температура за ноябрь 2020 года была на 7,7°C (45,9°F) выше средней. Такое явление наблюдается уже в шестой раз с 1884 года.

Стремительные климатические изменения, по словам исследователей, в ближайшее время могут привести к катастрофе мирового масштаба.

Ранее сообщалось, что, по ООН назвала причину катастроф, произошедших в 2020 году. Климатические изменения способствуют распространению мировых бед.