Аномалия в мире: Ноябрь поразил рекордно высокой температурой за последние более 140 лет
Последний месяц осени 2020 года стал второй раз самым теплым осенним месяцем с 1884 года
Ноябрь 2020 года стал после 2015 года рекордно теплым месяцем осени за последние более 140 лет. Об этом сообщает Национальное управление океанических и атмосферных исследований.
"Рекордно теплые температуры ноября наблюдались на частях каждого из континентов, где есть данные, и на всех частях всех основных океанов. В целом, около 6,74% мировых поверхностей суши и океана имели рекордно теплую температуру ноября - четвертый самый высокий процент ноября с тех пор, как записи начались в 1951 году", - говорится в сообщении.
Добавляется, что аномальное потепление в течение последнего осеннего месяца накануне наблюдали в 2010 году, тогда процент территорий почти достигал отметки "8" и 2015 года, когда на 9,73% поверхности Земли зафиксировали рекордно высокую для Земли температуру. В прошлом году ноябрь тоже поражал климатическими изменениями в мире, поскольку на 9,23% суши резко изменились климатические условия.
"Ноябрь 2020 года также был отмечен как 44 ноября и 431 месяц подряд с температурами, по крайней мере номинально превышающими средние показатели 20 века", - говорят исследователи.
Наиболее заметными климатические изменения были на западных и северных территориях Аляски, в США, северной Европе и Азии, Австралии и части Южной Америки. Потепление в ноябре было зафиксировано в северной части Тихого океана, Беринговом море и частично в Антарктике.
Исследователи заявили, что наибольшие изменения температуры воздуха наблюдали в Европе и на севере России. На европейский части материка метереологи зафиксировали, что национальная средняя температура за ноябрь 2020 года была на 7,7°C (45,9°F) выше средней. Такое явление наблюдается уже в шестой раз с 1884 года.
Стремительные климатические изменения, по словам исследователей, в ближайшее время могут привести к катастрофе мирового масштаба.
Ранее сообщалось, что, по ООН назвала причину катастроф, произошедших в 2020 году. Климатические изменения способствуют распространению мировых бед.