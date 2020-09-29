Андрей Рева: Мы стоим перед глобальным повышением цен на "коммуналку"

Андрей Рева Скриншот видео

В Украине сложилась патовая ситуация, которую никто не хочет решать, говорит бывший министр

Украинцы оказались перед возможным глобальным повышением тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

Об этом в эфире программы "Детали дня" на телеканале ZIK во время включения заявил министр социальной политики Украины в 2016-2019 годах Андрей Рева.

Андрей Рева отметил, что повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги в Украине, которое сегодня происходит, вызвано существованием монополистов.

"Как может быть рынок газа в Украине, если у нас есть структура, которая фактически контролирует чуть ли не 90% всего рынка? Это "Нафтогаз Украины", – напомнил бывший член Кабмина.

Андрей Рева отметил, что сегодня сложилась ситуация, когда теплоэнерго вынуждены продавать тепло по заниженному тарифу, потому что цена на газ – одна, а стоимость тепла, в которую входит и цена на голубое топливо, занижена. Поэтому, говорит бывший министр, и возникает разница в тарифах.

"Сегодня разница в тарифах, которую не возместило правительство Украины, – 20 млрд грн. Соответственно, есть задолженность – 44 млрд грн – предприятий тепловой энергетики перед "Нафтогазом", а на эту задолженность еще начисляются штрафы и пеня, и возникает проблема, что у них нет денег, откуда платить, а идет отопительный сезон. И все сидят в долгах перед "Нафтогазом Украины", все задолжали 114 млрд грн. "Нафтогаз" показывает убытки в 11 млрд и тупо поднимает цену на газ, как сейчас на 45%", – сказал Андрей Рева.

По его словам, таким образом в Украине сложилась патовая ситуация, которую никто не хочет решать.

Кроме того, говорит он, задолженность перед "зеленой энергетикой" составляет около 20 млрд грн, а возмещение не производится, поэтому встал вопрос об отмене льготной стоимости электроэнергии (90 коп. за первые 100 кВт), таким образом потребители за каждый киловатт будут платить по 1,68 грн, то есть почти вдвое больше.

"Если поднимется цена на электроэнергию, 35% в структуре воды – это цена на электрическую энергию. И на водоотведение. То есть мы стоим перед возможным глобальным повышением цен на жилищно-коммунальные услуги", – предостерег Андрей Рева.

Как сообщали, в Минэнерго рассказали, планируют ли повышение тарифов на электроэнергию в октябре.

Ранее национальная газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" установила цену на голубое топливо в рамках тарифа "годовой". Так, годовой тариф предусматривает, что за кубометр газа потребителям придется отдать 4,73 гривни с НДС и без учета доставки. Отмечается, что подключение к этому тарифу будет доступно с 15 августа 2020 года.