live
Новости » Общество Читати новину українською

Андрей Пальчевский в программе "HARD с Влащенко", – онлайн-трансляция

Андрей Пальчевский

 Фото из открытых источников

Политик ответит на все вопросы, которые волнуют зрителей

Сегодня, в 18:00, на телеканале ZIK начнется программа "HARD с Влащенко".

Гостем у Наташи Влащенко будет политик, основатель клиники "Евролаб" – Андрей Пальчевский.

Темы:

  • Соответствует ли действительности статистика заболеваемости коронавирусом в Украине?
  • Какие проблемы с диагностированием не под силу решить государству?
  • И станет ли помогать власть безработным гражданам в период карантина?

Об этом и другом гость программы – основатель клиники "Евролаб" – Андрей Пальчевский.

Прямую трансляцию можно посмотреть прямо здесь:

Предыдущие выпуски программы можно посмотреть здесь.

Справочно

Телеканал ZIK впервые вышел в эфир 1 сентября 2010 года. С 2014 года начал переход на общенациональный уровень – постоянно совершенствуясь и стараясь предоставлять телезрителю наиболее интересные, полезные и актуальные программы.

Входит в сети национального цифрового вещания Т2. Территория – вся Украина. Трансляция происходит на спутнике ASTRA 4A на частоте 12073 МГц. Поляризация: горизонтальная.

Кроме того, включен в пакеты самых известных в стране провайдеров программной услуги – "Воля-Кабель", "Триолан", "Ланет", "Viasat" и другие.

ZIK можно смотреть в сетях провайдеров интернет-телевидения IPTV и ОТТ (MEGOGO, OLL.TV, КИЕВСТАР и другие).

Шеф-редактор телеканала ZIK Дарья Гордийко, генеральный продюсер телеканала Наташа Влащенко.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Пограничники обнаружили трех украинцев, которые хотели сбежать за границу, чтобы не соблюдать режим самоизоляции За сутки в Украину прибыло почти 11 тысяч граждан, - ДПСУ Кузьмин: Ограничение Кабмином свободы передвижения и свободного выбора места проживания является незаконным В ВСУ зафиксировали третий случай заболевания коронавирусом
Loading...

программы канала ZIK

Народ против | Новые законы, министры и заражения: Украина перед пиком эпидемии | 02.04.20
Евгений Комаровский | Вирус атакует. Реформа медицины | Ток-шоу
Мэры городов Украины об эпидемической ситуации | 03.04.2020
Языковой вопрос. Бесплатный карантин | Ток-шоу
Принудительная госпитализация. Советы от Комаровского | Ток-шоу
Инсайды недели с Наташей Влащенко | 03.04.2020