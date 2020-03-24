Андрей Пальчевский в программе "HARD с Влащенко", – онлайн-трансляция

Фото из открытых источников

Политик ответит на все вопросы, которые волнуют зрителей

Сегодня, в 18:00, на телеканале ZIK начнется программа "HARD с Влащенко".

Гостем у Наташи Влащенко будет политик, основатель клиники "Евролаб" – Андрей Пальчевский.

Темы:

В Украину прибыло из Китая 250 тысяч экспресс-тестов на коронавирус – поможет ли это сдержать распространение болезни?

Как действует украинская власть в условиях карантина?

И какие потери понесет наша страна через коронавирус?

Об этом и другом гость программы – политик, основатель клиники "Евролаб" Андрей Пальчевский.

Прямую трансляцию можно посмотреть прямо здесь:

Предыдущие выпуски программы можно посмотреть здесь.

Справочно

Телеканал ZIK впервые вышел в эфир 1 сентября 2010 года. С 2014 года начал переход на общенациональный уровень – постоянно совершенствуясь и стараясь предоставлять телезрителю наиболее интересные, полезные и актуальные программы.

Входит в сети национального цифрового вещания Т2. Территория – вся Украина. Трансляция происходит на спутнике ASTRA 4A на частоте 12073 МГц. Поляризация: горизонтальная.

Кроме того, включен в пакеты самых известных в стране провайдеров программной услуги – "Воля-Кабель", "Триолан", "Ланет", "Viasat" и другие.

ZIK можно смотреть в сетях провайдеров интернет-телевидения IPTV и ОТТ (MEGOGO, OLL.TV, КИЕВСТАР и другие).

Шеф-редактор телеканала ZIK Дарья Гордийко, генеральный продюсер телеканала Наташа Влащенко.