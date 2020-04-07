Анатолий Шарий в программе "HARD с Влащенко", – онлайн-трансляция
Блогер ответит на все вопросы, которые волнуют зрителей
Сегодня, в 18:00, на телеканале ZIK начнется программа "HARD с Влащенко".
Гостем у Наташи Влащенко будет украинский журналист и блогер – Анатолий Шарий.
Темы программы:
- Новые требования МВФ. На что готова пойти Украина, чтобы предотвратить дефолт?
- Почему бизнес продолжает выводить капитал из государства даже во время карантина?
- И чем в итоге это обернется для страны?
Обо всем этом и не только - украинский журналист и блогер – Анатолий Шарий.
Прямую трансляцию можно посмотреть прямо здесь:
Предыдущие выпуски программы можно посмотреть здесь.
Справочно
Телеканал ZIK впервые вышел в эфир 1 сентября 2010 года. С 2014 года начал переход на общенациональный уровень – постоянно совершенствуясь и стараясь предоставлять телезрителю наиболее интересные, полезные и актуальные программы.
Входит в сети национального цифрового вещания Т2. Территория – вся Украина. Трансляция происходит на спутнике ASTRA 4A на частоте 12073 МГц. Поляризация: горизонтальная.
Кроме того, включен в пакеты самых известных в стране провайдеров программной услуги – "Воля-Кабель", "Триолан", "Ланет", "Viasat" и другие.
ZIK можно смотреть в сетях провайдеров интернет-телевидения IPTV и ОТТ (MEGOGO, OLL.TV, КИЕВСТАР и другие).
Шеф-редактор телеканала ZIK Дарья Гордийко, генеральный продюсер телеканала Наташа Влащенко.