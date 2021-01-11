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Аморальность политиков не дает возможности сохранить жизнь и здоровье людей, – Мусий о вакцинации от COVID-19

Олег Мусий Скріншот із відео

Нужно регистрировать как можно скорее любую вакцину от коронавируса, которая будет спасать жизни украинцев, подчеркнул Олег Мусий

Аморальность политиков в вопросе вакцинации от коронавируса не дает возможности сохранить жизнь и здоровье большого количества людей.

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявил народный депутат VIII созыва Олег Мусий.

Гость ток-шоу отметил, что он является сторонником того, что вакцина от коронавируса должна быть безопасной, а для этого должна пройти все стадии регистрации, не зависимо от того, какой производитель.

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"А насколько известно сейчас, по сообщениям СМИ, украинский производитель, который есть на территории Харьковской области, "БиоЛик", он подал на регистрацию, соответственно, такую вакцину, которая будет поставлена "in bulk" в больших объемах на сам завод, а там будет фасоваться, разливаться и тому подобное. Нужно регистрировать как можно скорее любую вакцину, которая будет спасать жизни украинцев. И я как врач есть и был всегда сторонником спасения жизни людей, а политика, которая примешивается здесь, она всегда будет примешиваться. И, к большому сожалению, аморальность политиков не дает возможности сохранить жизнь и здоровье очень большого количества людей. Любая вакцина любого производителя, а особенно, если она дешевая, имеет право быть зарегистрированной для использования в Украине", – сказал Олег Мусий.

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Напомним, в Украине 10 января диагностировали 4288 случаев коронавирусной болезни, из них 133 – дети и 184 медработника. Всего за сутки было проведено 16 061 тестирование. Всего с начала пандемии в Украине COVID-19 заболели 1 119 314 человек, из них 19 835 – умерли, в то же время 796 417 больных смогли побороть вирус.

Также сообщали, что 14 января группа международных экспертов Всемирной организации здравоохранения прибудет в Китай, чтобы расследовать причины возникновения коронавируса.

Недавно один из экспертов ВОЗ, профессор Дэвид Хейман, предупредил, что коронавирусная инфекция станет эндемичной болезнью (привязанной к определенной местности), а сам вирус продолжит мутировать. 

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