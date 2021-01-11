Аморальность политиков не дает возможности сохранить жизнь и здоровье людей, – Мусий о вакцинации от COVID-19

Олег Мусий Скріншот із відео

Нужно регистрировать как можно скорее любую вакцину от коронавируса, которая будет спасать жизни украинцев, подчеркнул Олег Мусий

Аморальность политиков в вопросе вакцинации от коронавируса не дает возможности сохранить жизнь и здоровье большого количества людей.

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявил народный депутат VIII созыва Олег Мусий.

Гость ток-шоу отметил, что он является сторонником того, что вакцина от коронавируса должна быть безопасной, а для этого должна пройти все стадии регистрации, не зависимо от того, какой производитель.

"А насколько известно сейчас, по сообщениям СМИ, украинский производитель, который есть на территории Харьковской области, "БиоЛик", он подал на регистрацию, соответственно, такую вакцину, которая будет поставлена "in bulk" в больших объемах на сам завод, а там будет фасоваться, разливаться и тому подобное. Нужно регистрировать как можно скорее любую вакцину, которая будет спасать жизни украинцев. И я как врач есть и был всегда сторонником спасения жизни людей, а политика, которая примешивается здесь, она всегда будет примешиваться. И, к большому сожалению, аморальность политиков не дает возможности сохранить жизнь и здоровье очень большого количества людей. Любая вакцина любого производителя, а особенно, если она дешевая, имеет право быть зарегистрированной для использования в Украине", – сказал Олег Мусий.

Напомним, в Украине 10 января диагностировали 4288 случаев коронавирусной болезни, из них 133 – дети и 184 медработника. Всего за сутки было проведено 16 061 тестирование. Всего с начала пандемии в Украине COVID-19 заболели 1 119 314 человек, из них 19 835 – умерли, в то же время 796 417 больных смогли побороть вирус.

Также сообщали, что 14 января группа международных экспертов Всемирной организации здравоохранения прибудет в Китай, чтобы расследовать причины возникновения коронавируса.

Недавно один из экспертов ВОЗ, профессор Дэвид Хейман, предупредил, что коронавирусная инфекция станет эндемичной болезнью (привязанной к определенной местности), а сам вирус продолжит мутировать.