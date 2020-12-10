АМКУ оштрафовал шестерых украинских производителей за псевдомасло и псевдосир: Полный список

Сливочное масло

Производители изготавливали смеси с неизвестными составляющими и называли такую продукцию "маслом"

Антимонопольный комитет наложил штрафы на шестерых украинских производителей за подделку молочной продукции, общей суммой на более 111,5 миллиона гривен. Об этом сообщила пресс-служба АМКУ.

В частности, производители изготавливали смеси с неизвестными составляющими и называли такую продукцию "маслом". Отдельные же бизнесмены прибегали к замене молочных жиров растительными и в другой продукции.



Отмечается, что с точки зрения закона, сливочное масло и твердый сыр являются традиционными молочными продуктами, в состав которых не могут входить жиры и белки немолочного происхождения.

Так, штрафы получили:

ГП "Староконстантиновский молочный завод" (Хмельницкая обл.) – 84,892 млн грн;

ООО "Деражнянский молочный завод" (Хмельницкая обл.) – 9,46 млн грн;

ООО "Вивальди Д" (Днепропетровская обл.) - 6,9 млн грн;

ООО " Интер-мол "(Днепропетровская обл.) - 4,022 млн грн;

ООО "ОМПК" Славия " (Сумская обл.) - 3,5 млн грн;

ООО "Ива-арт" (Ивано-Франковская обл.) – 2,8 млн грн.

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Напомним, ранее Антимонопольный комитет Украины открыл дело против 10 туроператоров из-за указания на их сайтах недостоверной стоимости туров. В частности, туроператоры публиковали на своих сайтах неверную информацию о стоимости предоставления услуг, используя собственный валютный курс, и, в отдельных случаях, не указывали стоимость предоставления таких услуг в гривне.