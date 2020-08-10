Американское посольство возобновило выдачу виз для студентов из Украины

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Чтобы назначить визовое собеседование, гражданам нужно зарегистрироваться на сайте

Посольство Соединенных Штатов в Украине возобновило выдачу студенческих виз для украинских граждан. Об этом сообщает в Facebook пресс-служба посольства.

"Посольство США в Украине возобновило предоставление неиммиграционных визовых услуг в ограниченном объеме - только для студентов", - говорится в сообщении.

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Кроме этого, в посольстве объяснили, что, чтобы назначить себе собеседование, необходимо зарегистрироваться на сайте.

"Мы возобновим предоставление услуг по получения других типов виз, как только у нас появится такая возможность", - добавили в представительстве США.

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Напомним, в конце июня президент США Дональд Трамп подписал указ, которым приостановил выдачу некоторых видов рабочих виз до конца 2020 года.