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Американский военный корабль вошел в Черное море

Американский десантный корабль-док USS Oak Hill Фото из открытых источников

Корабль вошел в акваторию Черного моря вечером 18 июня

Накануне вечером, 18 июня, американский десантный корабль-док USS Oak Hill зашел в Черное море для расширения взаимодействия с региональными партнерами. Об этом сообщила пресс-служба военно-морских сил США.

"Докове десантное судно USS Oak Hill (LSD 51) начало свой северный переход в Черное море 18 июня, чтобы проводить операции по обеспечению безопасности на море и укреплять отношения с региональными партнерами и союзниками", - говорится в сообщении.

Отмечается, что этот корабль присоединится к ракетного эсминца USS Porter, который вошел в Черное море 17 июня. На борту судна находятся морские пехотинцы 26-го морского экспедиционного отряда и персонал штурмового десантного отряда.

В пресс-службе отметили, что регулярно действуют в Черном море согласно международному праву.

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Напомним, 23 февраля ракетный эсминец УРО "Росс" американских военно-морских сил был направлен в Черное море для поддержания безопасности в регионе.

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