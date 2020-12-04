Американские ученые обнаружили мутацию коронавируса, против которой бессильны антитела

3D-модель коронавируса Фото из открытых источников

Одна мутация маскирует вирус от всех видов антител, а некоторые маскируются избирательно от одного из трех антител

Американские исследователи обнаружили единственную мутацию в вирусе генома SARS-CoV-2, против которой не действуют антитела. До этого в Европе фиксировали и другие мутации коронавирус, но они не так "маскируются", передает медицинский журнал Nature.

Как отмечается, труд ученых из Онкологического исследовательского центра Фреда Хатчинсона опубликовали в виде препринта на bioRxiv. Они собрали все возможные мутации SARS-CoV-2 в одной карте, для того, что выяснить, какие из них могут предотвратить связывание трех моноклональных антител, и обнаружили мутацию, которая ускользает от них.

Мутацию обнаружили в домене RBD – субъединицы спаечного белка, который вирус использует для проникновения в клетки. Одна мутация маскировала вирус от всех видов антител, а некоторые маскировались избирательно от одного из трех антител.

Пока мало подробностей открытия, научная работа еще должна пройти рецензирование экспертной группой. К слову, устойчивую к набору антител мутация, которую зафиксировали предварительно в Европе, в частности — в Нидерландах и Дании.

Коронавирус-это РНК-вирус. Проще говоря, это совокупность генетического материала, который при контакте с хозяином создает новые копии себя. РНК-вирусы, такие как грипп и корь, более склонны к изменениям и мутациям в сравнении с вирусами ДНК, такими как герпес, оспа и вирус папилломы человека. Обычно такие изменения для РНК-вирусов являются нормальными, но вот устойчивость к мутации антител может представлять опасность будущей вакцинации против COVID-19.

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