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Американские учёные назвали перечень продуктов, которые могут подавлять коронавирус

Фото из открытых источников

Такими продуктами являются шоколад и какао

Учёные из университета Северной Каролины установили, что ряд продуктов могут снижать активность ферментов коронавируса. Об этом пишет Frontiers in Plant Science.

В частности, исследователи установили, что виноград и зелёный чай наиболее успешно препятствуют распространению коронавируса в организме человека. Это связано с тем, что в них содержаться вещества способные блокировать ферменты протеазы COVID-19.

В то же время ученые установили, что аналогичными свойствами обладают шоколад и какао.

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Напомним, ученые заявляют о том, что примерно каждый 5 человек, заболевший COVID-19, не испытывает никаких симптомов. При этом люди, не испытывающие симптомов болезни, реже заражают других.

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