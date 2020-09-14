Американские истребители будут регулярно патрулировать небо над Украиной

Сегодня корабли взяли курс в акваторию Черного моря

В понедельник, 14 сентября, три стратегических бомбардировщика ВВС США В-52Н в сопровождении истребителей Воздушных Сил ВСУ патрулировали воздушное пространство Украины, теперь такие действия будут проводить регулярно. Об этом сообщает в Facebook пресс-служба Воздушных сил ВСУ.

Согласно сообщению, В-52 под прикрытием украинских истребителей взяли курс в акваторию Черного моря для совместных действий со странами-партнерами в сфере коллективной безопасности.

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Как отмечается, такие патрулирования будут носить регулярный характер, поскольку миссии В-52 в небе Украины, являются частью давно запланированного развертывания шести B-52 на авиабазе Ферфорд Королевских Военно-воздушных сил Великобритании.

В частности, экипажи B-52 обеспечивают возможности коллективной обороны для США, союзников по НАТО и партнеров, а также стратегические и оперативные возможности для сдерживания России.

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Напомним, недавно истребители ВВС Великобритании перехватили два российских самолета у берегов Шотландии.