Американские эсминцы Porter и DonaldCook провели операцию в Черном море

К операции также были привлечены самолеты НАТО и США

Ракетные эсминцы Военно-морских сил Соединенных Штатов Америки Porter и DonaldCook провели многоотраслевую операцию в Черном море. Об этом сообщает в Twitter посольство США в Украине.

"В Черном море эсминцы ВМС США "Портер" и "Дональд Кук" провели многоотраслевую морскую операцию с участием самолетов ДРЛС (системы дальнего радиолокационного обнаружения и управления #AWACS) НАТО и P-8A (патрульных противолодочных самолетов ВМС США для дальнейшего усиления взаимодействия между членами НАТО. То ли наши корабли или самолеты, мы здесь, в Черном море, для поддержки Болгарии, Грузии, Турции, Украины и Румынии", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, эсминец USS Porter вместе с USS Donald Cook, USS Roosevelt и USS Ross, размещен на постоянной основе в Европе на испанской военной базе в Роте.

Они являются составными частями программы построения европейской адаптивной системы противоракетной обороны вместе с наземными базами Aegis в Польше и Румынии.

Напомним, эсминец Военно-морских сил США USS Porter вошел в воды Черного моря вечером 28 января.