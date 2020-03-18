Alyona Alyona и Элина Свитолина попали в рейтинг Forbes

Alyona Alyona из открытых источников

Украинки попали в Топ-30 восходящих звезд Европы от Forbes

Популярный журнал Forbes включил украинскую исполнительницу Alyona Alyona и теннисистку Элину Свитолину в ежегодный рейтинг Топ-30 самых перспективных европейцев до 30 лет. Об этом говорится на сайте издания.

Согласно рейтингу, Forbes в разделе "Знаменитости" назвал Alyona Alyona одной из ведущих артисток своей страны.

"Бывшая воспитательница детского сада меняет представление о том, как рэпер должен выглядеть и звучать. Alyona Alyona знакомит мир с украинским рэпом. Она прокатилась с концертами по Европе и сейчас является одной из топ-артисток на родине", - говорится в описании.

В разделе "Спортивные игры" оказалась Элина Свитолина – постоянный участником турниров Большого шлема, 14-разовая титулованная спортсменка. Она основала одноименный фонд, который поддерживает молодых спортсменов с помощью стипендий, специальных программ и мероприятий.

Кроме того в рейтинг вошли исполнивший одну из главных ролей в сериале "Половое воспитание" Ншути Гатва, сыгравшая принцессу Цириллу в сериале "Ведьмак" Фрейя Аллан, экоактивистка Грета Тунберг, модель и актриса Кара Делевинь, актер, сыгравший главную роль в оскароносном фильме Кролик Джоджо - Роман Гриффин Дэвис и другие.

Напомним, ранее портал ESPN опубликовал свой рейтинг лучших боксеров мира независимо от весовой категории и признал украинского боксера Василия Ломаченко лучшим. На шестом месте оказался Александр Усик.