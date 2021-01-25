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Алене Апиний и бывшей "стрелке" запретили въезд в Украину

Алена Апина Фото из открытых источников

Их внесли в перечень лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины

Министерство культуры и информационной политики Украины включило в черный список российских артисток Алену Апину и Юлию Глебову (творческое имя Юлия Беретта). Об этом сообщает пресс-служба МКИП.

"14 января 2021 года в Министерство культуры и информационной политики поступили письма Службы безопасности Украины относительно включения в Перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности, гражданок РФ Юлии Глебовой и Алены Апиной. Соответствующими приказами МКИП от 22 января российские артистки были включены в перечень", - говорится в сообщении.

Как отмечается, процедура осуществляется автоматически, поскольку согласно действующему законодательству полномочиями решать "включать" или "не включать" в списки МКИП не наделено. Министерство осуществляет обнародование перечня и обновление. Сведения в перечне своевременно и оперативно обновляются, с ними можно ознакомиться на официальном сайте МКИП.

По состоянию на 25 января в этом перечне 159 человек.

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Ранее сообщалось, что ведущей новостей российского телеканала "РБК" запрещен въезд в Украину на 3 года за посещение оккупированного Крыма.

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