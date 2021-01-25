Алене Апиний и бывшей "стрелке" запретили въезд в Украину

Их внесли в перечень лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины

"14 января 2021 года в Министерство культуры и информационной политики поступили письма Службы безопасности Украины относительно включения в Перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности, гражданок РФ Юлии Глебовой и Алены Апиной. Соответствующими приказами МКИП от 22 января российские артистки были включены в перечень", - говорится в сообщении.

Как отмечается, процедура осуществляется автоматически, поскольку согласно действующему законодательству полномочиями решать "включать" или "не включать" в списки МКИП не наделено. Министерство осуществляет обнародование перечня и обновление. Сведения в перечне своевременно и оперативно обновляются, с ними можно ознакомиться на официальном сайте МКИП.

По состоянию на 25 января в этом перечне 159 человек.

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