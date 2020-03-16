Алексей Кучеренко в программе "HARD с Влащенко", – онлайн-трансляция
Нардеп ответит на все вопросы, волнующие зрителей
Сегодня, в 18:00, на телеканале ZIK начнется программа "HARD с Влащенко".
Гостем у Наташи Влащенко народный депутат Украины от фракции "Батькивщина" Алексей Кучеренко.
Темы:
- Карантин в Украине. Прервано авиа-и железнодорожное сообщение - смогут ли украинцы вернуться домой?
- Минское предательство. Зачем президенту Зеленскому прямые переговоры с отдельными районами Донецкой и Луганской областей?
- И кто совсем скоро возглавит Национальный банк Украины?
Об этом и другом гость программы – первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Алексей Кучеренко.
Прямую трансляцию можно посмотреть прямо здесь:
Предыдущие выпуски программы можно посмотреть здесь.
Справочно
Телеканал ZIK впервые вышел в эфир 1 сентября 2010 года. С 2014 года начал переход на общенациональный уровень – постоянно совершенствуясь и стараясь предоставлять телезрителю наиболее интересные, полезные и актуальные программы.
Входит в сети национального цифрового вещания Т2. Территория – вся Украина. Трансляция происходит на спутнике ASTRA 4A на частоте 12073 МГц. Поляризация: горизонтальная.
Кроме того, включен в пакеты самых известных в стране провайдеров программной услуги – "Воля-Кабель", "Триолан", "Ланет", "Viasat" и другие.
ZIK можно смотреть в сетях провайдеров интернет-телевидения IPTV и ОТТ (MEGOGO, OLL.TV, КИЕВСТАР и другие).
Шеф-редактор телеканала ZIK Дарья Гордийко, генеральный продюсер телеканала Наташа Влащенко.