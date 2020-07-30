Александр Соколов: ГБР действует исключительно в пределах действующего законодательства и не вмешивается в вопросы религии

В.о Директора Государственного бюро расследований Александр Соколов Фото из открытых источников

В рамках досудебных расследований ГБР не оспаривались и не проверялись вопросы получения Украиной Томоса об автокефалии. Об этом во время брифинга заявил в.о. Директора Государственного бюро расследований Александр Соколов.

Как пояснил глава ГБР, уголовное производство, на которое в своих публичных заявлениях ссылался бывший Президент Украины, на самом деле касалось не Томоса, а отмены регистрации Украинской православной церкви Киевского патриархата. Оно было зарегистрировано на основании решения суда еще при руководстве Романа Трубы и сейчас закрыто.

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"Указанное производство было открыто по заявлению верующих этой общины и подымало вопрос, что они лишены возможности свободного пользования храмами этой общины. После проведения досудебного расследования, оценки всех возможных фактов и проведения всех необходимых розыскных действий это дело сейчас закрыто. Следователями не установлены признаки уголовного правонарушения, которое подпадает под статью 161 УК Украины, а именно нарушение равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений", - отметил Александр Соколов.

По его мнению, отмена регистрации Украинской православной церкви Киевского патриархата должна рассматриваться в рамках административного или гражданского судопроизводства. Руководитель Бюро также предостерег публичных деятелей от политизации работы ГБР и спекуляций на религиозные темы.

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"ГБР действует исключительно в пределах действующего законодательства и не вмешивается в вопросы религии. По этому поводу нами проведены консультации с представителями различных религиозных общин, в которых доказана позиция государственного бюро расследований", - резюмировал А. Соколов.