Александр Сенкевич: В Николаеве ФЛП, которые закрылись из-за карантина, получат компенсацию

Александр Сенкевич Фото из открытых источников

В Николаеве на помощь предпринимателям, которые вынуждены закрыться из-за карантина, направят 10-ть миллионов гривен. Об этом сообщил городской голова Николаева Александр Сенкевич, передает пресс-служба партии "Пропозиция".

"Пообщался с директором Николаевского областного центра занятости Дмитрием Оборонько по поводу помощи Николаевским предприятиям, которые на время карантина вынуждены были сократить или приостановить свою деятельность. В Николаевской области есть возможность оказать помощь в размере более 10-ти миллионов гривен на компенсации по частичной безработице", – говорит Александр Сенкевич.

По его словам, речь идет о предприятиях и ФЛП, которые вынуждены были из-за карантинных мер остановить или сократить свою деятельность.

"Предприниматели малого и среднего бизнеса имеют возможность обратиться в центр занятости с запросом об оказании помощи для себя и своих работников. Чтобы получить такую помощь, надо подготовить необходимый пакет документов. Он есть в открытом доступе", – говорит городской голова Николаева.

Он сообщил, что в городе помощь ранее уже получили 5 тысяч человек.