Александр Сенкевич: В Николаеве ФЛП, которые закрылись из-за карантина, получат компенсацию
В Николаеве на помощь предпринимателям, которые вынуждены закрыться из-за карантина, направят 10-ть миллионов гривен. Об этом сообщил городской голова Николаева Александр Сенкевич, передает пресс-служба партии "Пропозиция".
"Пообщался с директором Николаевского областного центра занятости Дмитрием Оборонько по поводу помощи Николаевским предприятиям, которые на время карантина вынуждены были сократить или приостановить свою деятельность. В Николаевской области есть возможность оказать помощь в размере более 10-ти миллионов гривен на компенсации по частичной безработице", – говорит Александр Сенкевич.
По его словам, речь идет о предприятиях и ФЛП, которые вынуждены были из-за карантинных мер остановить или сократить свою деятельность.
"Предприниматели малого и среднего бизнеса имеют возможность обратиться в центр занятости с запросом об оказании помощи для себя и своих работников. Чтобы получить такую помощь, надо подготовить необходимый пакет документов. Он есть в открытом доступе", – говорит городской голова Николаева.
Он сообщил, что в городе помощь ранее уже получили 5 тысяч человек.
"Совместными усилиями нашей команды и службы занятости за 8 предыдущих месяцев было проведено компенсации почти 5000 николаевцам на общую сумму 29,2 миллионов гривен. То есть это 5 тысяч сохранившихся рабочих мест", – подчеркнул городской голова Николаева.