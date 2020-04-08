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Александр Корниенко в программе "HARD с Влащенко", – онлайн-трансляция

Председатель партии и первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко

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Политик ответит на все вопросы, которые волнуют зрителей

Сегодня, в 18:00, на телеканале ZIK начнется программа "HARD с Влащенко".

Гостем у Наташи Влащенко будет глава партии и первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.

Темы программы:

  • Шестнадцать тысяч правок к банковскому закону - как "слуги народа" выйдут из этой ситуации?
  • Группы по интересам или моно-большинство?
  • Отменят ли открытие рынка земли?

Обо всем этом и не только – эксклюзивно глава партии и первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.

Прямую трансляцию можно посмотреть прямо здесь:

Предыдущие выпуски программы можно посмотреть здесь.

Справочно

Телеканал ZIK впервые вышел в эфир 1 сентября 2010 года. С 2014 года начал переход на общенациональный уровень – постоянно совершенствуясь и стараясь предоставлять телезрителю наиболее интересные, полезные и актуальные программы.

Входит в сети национального цифрового вещания Т2. Территория – вся Украина. Трансляция происходит на спутнике ASTRA 4A на частоте 12073 МГц. Поляризация: горизонтальная.

Кроме того, включен в пакеты самых известных в стране провайдеров программной услуги – "Воля-Кабель", "Триолан", "Ланет", "Viasat" и другие.

ZIK можно смотреть в сетях провайдеров интернет-телевидения IPTV и ОТТ (MEGOGO, OLL.TV, КИЕВСТАР и другие).

Шеф-редактор телеканала ZIK Дарья Гордийко, генеральный продюсер телеканала Наташа Влащенко.

 

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программы канала ZIK

Анатолий Шарий | HARD с Влащенко | 07.04.20
Леонид Кравчук | Ток-шоу
Елена Лукаш | Ток-шоу
Вадим Карасев | Ток-шоу
Хроники карантина | Ток-шоу
Дмитрий Раимов | Сценарий болезни | Ток-шоу