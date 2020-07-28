live
Новости » Общество Читати новину українською

Албания и Болгария вернулись в "красную зону": Украина обновила свои списки

Прибытие в Украину из стран "красной зоны" AFP

В "красную зону" входят почти 60 стран

Украина расширила перечень стран "красной зоны" из-за неблагоприятной ситуации с коронавирусом COVID-19. В частности, в список вернулись популярные среди украинцев Албания, Болгария и Румыния. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Согласно сообщению, по состоянию на 27 июля "красный список" Украины расширен до около 60 стран. В нем остаются США, Израиль, Черногория, Молдова, Российская Федерация, Португалия и Франция. Кроме того, по сравнению с редакцией списка от 16 июля в него снова вернулись Албания, Болгария и Румыния.

В "зеленом списке" остаются Египет, Нидерланды, Чехия, Греция, Польша, Хорватия и ряд других стран.

Отметим, по прибытии из стран "красной зоны" необходимо проходить обсервацию или сдавать ПЦР-тесты на коронавирус.

Новости по теме: Австрия ужесточила правила въезда: Украина попала в "красную зону"

Ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины увеличил показатель заболеваемости для стран, которые определяются как государства с распространением коронавируса COVID-19, из так называемой красной зоны.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Чего не хватает украинскому кино "Заряжал своим оптимизмом": В Москве умер знаменитый советский кинооператор Девяностые в Украине: Дубинский рассказал, о чем фильм Сенцова, на который государство выделяет 25 млн гривен Украина профинансирует фильм Сенцова на 25 миллионов гривен
Loading...

программы канала ZIK

Надежда Савченко | Ток-шоу
Разговор президентов Зеленского и Путина. Поднятие танкера DELFI | Детали дня | 27.07.20
Разговор Зеленского и Путина. Урегулирование конфликта на Донбассе | Михаил Погребинский | 27.07.20
Вадим Карасев | Ток-шоу
Борьба с преступностью по-украински. Заявление Жвании относительно Порошенко | Ток-шоу
Радикализация и терроризм в Украине. Майдан по-новому | Ток-шоу