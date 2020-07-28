Албания и Болгария вернулись в "красную зону": Украина обновила свои списки

Прибытие в Украину из стран "красной зоны" AFP

В "красную зону" входят почти 60 стран

Украина расширила перечень стран "красной зоны" из-за неблагоприятной ситуации с коронавирусом COVID-19. В частности, в список вернулись популярные среди украинцев Албания, Болгария и Румыния. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Согласно сообщению, по состоянию на 27 июля "красный список" Украины расширен до около 60 стран. В нем остаются США, Израиль, Черногория, Молдова, Российская Федерация, Португалия и Франция. Кроме того, по сравнению с редакцией списка от 16 июля в него снова вернулись Албания, Болгария и Румыния.

В "зеленом списке" остаются Египет, Нидерланды, Чехия, Греция, Польша, Хорватия и ряд других стран.

Отметим, по прибытии из стран "красной зоны" необходимо проходить обсервацию или сдавать ПЦР-тесты на коронавирус.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины увеличил показатель заболеваемости для стран, которые определяются как государства с распространением коронавируса COVID-19, из так называемой красной зоны.